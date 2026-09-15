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Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 16
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 17
Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393)
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
32
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х8
Вес, кг.
1

Описание товара Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393)

Набор инструментов Сибртех 13393, поставляющийся в пластиковом кейсе, состоит из 32 предметов с присоединительным размером 1/2", предназначенных для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят 2 удлинителя и кардан, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.



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Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
32
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточные
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Сибртех 13393, поставляющийся в пластиковом кейсе, состоит из 32 предметов с присоединительным размером 1/2", предназначенных для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят 2 удлинителя и кардан, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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