Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
В наличии
Код товара: 649088
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2 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
32
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х8
Вес, кг.
1
Описание товара Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393)
Набор инструментов Сибртех 13393, поставляющийся в пластиковом кейсе, состоит из 32 предметов с присоединительным размером 1/2", предназначенных для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят 2 удлинителя и кардан, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
32
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточные
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Сибртех 13393, поставляющийся в пластиковом кейсе, состоит из 32 предметов с присоединительным размером 1/2", предназначенных для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят 2 удлинителя и кардан, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", пластиковый кейс, 32 предмета Сибртех (13393)