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Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479)

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Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 2
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 3
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 4
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 5
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 6
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 7
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 8
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 9
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 10
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 11
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 12
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 13
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 14
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 15
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
22
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 22 шт. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 4
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 5
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 6
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 7
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 8
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 9
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 10
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 11
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 12
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 13
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 14
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 15
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479)
2 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
22
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 22 шт. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Упаковка
сумка
Тип гаечных ключей
рожковый, накидной, комбинированный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х4
Вес, кг.
3.75

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479)

Набор комбинированных ключей Сибртех 15479 включает 22 инструмента из стали CrV, с фосфатированной поверхностью, соответствующих ГОСТ 16983, и предназначен для откручивания и закручивания крепежа размером 6-32 мм с 6-гранным или 12-гранным профилем головки. Внутренняя поверхность кольцевого зева с 12 гранями обеспечивает плотный контакт с головкой крепежа, что предотвращает деформацию ее граней. Ключи используются для слесарно-монтажных работ, будут полезны в строительстве, во время ремонта, а также пригодятся дома или в гараже.

Преимущества

  • Высокая прочность — инструменты изготовлены из хромованадиевой стали по технологии горячей ковки.
  • Износостойкость — ключи прошли закалку и отпуск, твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC.
  • Защита от разрушения — поверхность инструментов фосфатирована для предотвращения образования коррозии.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
22
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 22 шт. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Упаковка
сумка
Тип гаечных ключей
рожковый, накидной, комбинированный
Страна производитель
Китай
Описание

Набор комбинированных ключей Сибртех 15479 включает 22 инструмента из стали CrV, с фосфатированной поверхностью, соответствующих ГОСТ 16983, и предназначен для откручивания и закручивания крепежа размером 6-32 мм с 6-гранным или 12-гранным профилем головки. Внутренняя поверхность кольцевого зева с 12 гранями обеспечивает плотный контакт с головкой крепежа, что предотвращает деформацию ее граней. Ключи используются для слесарно-монтажных работ, будут полезны в строительстве, во время ремонта, а также пригодятся дома или в гараже.

Преимущества

  • Высокая прочность — инструменты изготовлены из хромованадиевой стали по технологии горячей ковки.
  • Износостойкость — ключи прошли закалку и отпуск, твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC.
  • Защита от разрушения — поверхность инструментов фосфатирована для предотвращения образования коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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