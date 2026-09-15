Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479)
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Характеристики
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 22 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех (15479)
Набор комбинированных ключей Сибртех 15479 включает 22 инструмента из стали CrV, с фосфатированной поверхностью, соответствующих ГОСТ 16983, и предназначен для откручивания и закручивания крепежа размером 6-32 мм с 6-гранным или 12-гранным профилем головки. Внутренняя поверхность кольцевого зева с 12 гранями обеспечивает плотный контакт с головкой крепежа, что предотвращает деформацию ее граней. Ключи используются для слесарно-монтажных работ, будут полезны в строительстве, во время ремонта, а также пригодятся дома или в гараже.
Преимущества
- Высокая прочность — инструменты изготовлены из хромованадиевой стали по технологии горячей ковки.
- Износостойкость — ключи прошли закалку и отпуск, твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC.
- Защита от разрушения — поверхность инструментов фосфатирована для предотвращения образования коррозии.
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Набор комбинированных ключей Сибртех 15479 включает 22 инструмента из стали CrV, с фосфатированной поверхностью, соответствующих ГОСТ 16983, и предназначен для откручивания и закручивания крепежа размером 6-32 мм с 6-гранным или 12-гранным профилем головки. Внутренняя поверхность кольцевого зева с 12 гранями обеспечивает плотный контакт с головкой крепежа, что предотвращает деформацию ее граней. Ключи используются для слесарно-монтажных работ, будут полезны в строительстве, во время ремонта, а также пригодятся дома или в гараже.
Преимущества
- Высокая прочность — инструменты изготовлены из хромованадиевой стали по технологии горячей ковки.
- Износостойкость — ключи прошли закалку и отпуск, твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC.
- Защита от разрушения — поверхность инструментов фосфатирована для предотвращения образования коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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