Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
17
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 712483
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1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
17
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
1
Тип гаечных ключей
разводной ключ
Мин. размер ключей, мм
20
Макс. размер ключей, мм
20
Количество отверток, шт
1
Шлицы отверток
SL3, PH2, PH1
Количество бит, шт
10
Тип бит
SL3, PH1, PZ 2, PH2
Шлицы бит
SL2, SL5.5, SL7
Посадка бит
1/4 дюйма
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, кг.
1.33
Описание товара Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17)
Универсальный набор STAYER Master?17 (2205?H17) — компактный комплект из 17 предметов для бытовых ремонтных и монтажных работ: повесить полку, собрать мебель, подтянуть крепление и т. п.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
17
Инструменты в комплекте
разводной ключ, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
1
Тип гаечных ключей
разводной ключ
Мин. размер ключей, мм
20
Макс. размер ключей, мм
20
Количество отверток, шт
1
Развернуть
Шлицы отверток
SL3, PH2, PH1
Количество бит, шт
10
Тип бит
SL3, PH1, PZ 2, PH2
Шлицы бит
SL2, SL5.5, SL7
Посадка бит
1/4 дюйма
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Универсальный набор STAYER Master?17 (2205?H17) — компактный комплект из 17 предметов для бытовых ремонтных и монтажных работ: повесить полку, собрать мебель, подтянуть крепление и т. п.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Набор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 предметов (2205-H17) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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