Набор инструментов Bort BTK-37
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-37
Набор ручного инструмента BTK-37 – это 37 незаменимых помощников в любом деле. Этот потрясающий высококачественный набор станет прекрасным подарком и лучшим помощником для любого мужчины, как опытного мастера, так и любителя домашнего ремонта. Набор ручных инструментов ВТК-37 прекрасно справится с любой задачей: неисправность сантехники, электропроводки, сборка и ремонт мебели, В комплект входит самый необходимый набор инструментов: несколько видов отверток, пассатижи, биты, шестигранные ключи, торцевые головки разного диаметра, разводной ключ, бокорезы, канцелярский нож, рулетка. Все они изготовлены из прочного металла с прорезиненными ручками для более удобного и уверенного использования. Преимуществом данного комплекта ВТК-37 является удобная сумка для хранения со специальными креплениями для каждой составляющей набора, что позволяет всегда найти именно то, что необходимо. А компактный размер набора позволяет разместить его практически в любом месте: от кладовой до багажника машины. Этот набор имеет оптимальное сочетание всего необходимого.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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