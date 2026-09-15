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Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta

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Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 1
Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 2
Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 3
Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 4
Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 5
Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 1
  • Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 2
  • Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 3
  • Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 4
  • Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 5
  • Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х1х0.12
Вес, кг.
1.65

Описание товара Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta

F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежности фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежности фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta - по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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