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Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta

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Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 1
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 2
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 3
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 4
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 5
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 6
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 1
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 2
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 3
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 4
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 5
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 6
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
340 руб.  396 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577422
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta
340 руб. -14%
396 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Размеры в упаковке, см
30х10х2
Вес, кг.
1

Описание товара Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta

Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta



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Отзывы о товаре Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Описание
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 10373 Sparta - по цене 340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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