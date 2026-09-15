Напильник, 250 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16129)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Форма бойка
круглый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 649299
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Загружаем...
340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник круглый - 1 шт
Форма бойка
круглый
Длина, мм
365
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х5х4
Вес, г.
300
Описание товара Напильник, 250 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16129)
Кусторез Palisad LUXE 60592 с телескопическими алюминиевыми рукоятками, регулируемыми по длине от 640 до 820 мм, используется садоводами для стрижки кустов и живых изгородей на дачном участке. Успешно справляется с обрезкой молодых веток толщиной до 10 мм. Телескопические рукоятки облегчают работу на высоте и в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, а термообработанные и заточенные режущие кромки долго не теряют остроту.
- Эффективность и высокий ресурс — тефлоновое покрытие облегчает рез, а также защищает основное лезвие от воздействия влаги.
- Безопасность — специальный ограничитель предотвращает выход кустореза из строя при сильном сжатии рукояток.
- Надежная конструкция — алюминиевые рукоятки с овальным профилем обладают высокой устойчивостью к изгибу и не утяжеляют инструмент.
- Надежный хват — на рукоятках имеются мягкие резиновые накладки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник круглый - 1 шт
Форма бойка
круглый
Длина, мм
365
Страна производитель
Россия
Кусторез Palisad LUXE 60592 с телескопическими алюминиевыми рукоятками, регулируемыми по длине от 640 до 820 мм, используется садоводами для стрижки кустов и живых изгородей на дачном участке. Успешно справляется с обрезкой молодых веток толщиной до 10 мм. Телескопические рукоятки облегчают работу на высоте и в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, а термообработанные и заточенные режущие кромки долго не теряют остроту.
- Эффективность и высокий ресурс — тефлоновое покрытие облегчает рез, а также защищает основное лезвие от воздействия влаги.
- Безопасность — специальный ограничитель предотвращает выход кустореза из строя при сильном сжатии рукояток.
- Надежная конструкция — алюминиевые рукоятки с овальным профилем обладают высокой устойчивостью к изгибу и не утяжеляют инструмент.
- Надежный хват — на рукоятках имеются мягкие резиновые накладки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Напильник, 250 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16129) - стоимость товара 340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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