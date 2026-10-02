Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струбцина клещеобразная, усиленная 100 х 80 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel
Струбцина клещеобразная удлиненная Denzel 20798 с глубиной зажима 80 мм, с двухкомпонентными рукоятками, способна удерживать детали толщиной до 100 мм. Будет полезна при склеивании или разметке заготовок. Подвижные губки с углублениями на прижимных поверхностях позволяют максимально точно позиционировать деталь при захвате. Струбцина пригодится в столярной мастерской, дома или на даче.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус из ударопрочного пластика усилен ребрами жесткости, поэтому выдерживает значительные нагрузки при сжатии.
- Надежная фиксация — усиленная пружина позволяет крепко удерживать обрабатываемую деталь.
- Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с рельефной поверхностью обеспечивают надежный захват.
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Струбцина клещеобразная удлиненная Denzel 20798 с глубиной зажима 80 мм, с двухкомпонентными рукоятками, способна удерживать детали толщиной до 100 мм. Будет полезна при склеивании или разметке заготовок. Подвижные губки с углублениями на прижимных поверхностях позволяют максимально точно позиционировать деталь при захвате. Струбцина пригодится в столярной мастерской, дома или на даче.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус из ударопрочного пластика усилен ребрами жесткости, поэтому выдерживает значительные нагрузки при сжатии.
- Надежная фиксация — усиленная пружина позволяет крепко удерживать обрабатываемую деталь.
- Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с рельефной поверхностью обеспечивают надежный захват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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