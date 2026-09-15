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Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех

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Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 1
Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 2
Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 3
Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 1
  • Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 2
  • Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 3
  • Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
192
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
63

Описание товара Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех

Трехгранный напильник Сибртех 160537 из стали У13А, с полотном длиной 150 мм и насечкой №3, оптимален для финишной обработки металлических изделий. Предназначен для опиливания треугольных отверстий, пазов, граней, внутренних углов. Напильник пригодится в слесарной мастерской, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Износостойкость — инструмент изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, устойчивой к механическим нагрузкам.
  • Удобство при подборе напильника — на корпус нанесена гравировка с указанием марки стали и класса насечки.
  • Точность обработки — мелкая насечка №3 состоит из 25-80 зубьев на 10 мм длины и снимает слой металла толщиной не более 0,05 мм, тонко шлифуя поверхность.



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Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
192
Страна производитель
Россия
Описание

Трехгранный напильник Сибртех 160537 из стали У13А, с полотном длиной 150 мм и насечкой №3, оптимален для финишной обработки металлических изделий. Предназначен для опиливания треугольных отверстий, пазов, граней, внутренних углов. Напильник пригодится в слесарной мастерской, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Износостойкость — инструмент изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, устойчивой к механическим нагрузкам.
  • Удобство при подборе напильника — на корпус нанесена гравировка с указанием марки стали и класса насечки.
  • Точность обработки — мелкая насечка №3 состоит из 25-80 зубьев на 10 мм длины и снимает слой металла толщиной не более 0,05 мм, тонко шлифуя поверхность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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