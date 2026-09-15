Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 649271
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
252
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х5х1
Вес, г.
130
Описание товара Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех
Трехгранный напильник Сибртех 160617 из стали У13А, с полотном длиной 200 мм и насечкой №1, применяется для черновой обработки металлических поверхностей. Служит для доводки изделий до нужной формы или размера и используется для опиливания граней, внутренних углов, треугольных отверстий. Инструмент будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Долговечность — напильник изготовлен из прочной высокоуглеродистой стали У13А.
- Высокая производительность — режущая часть с крупной насечкой содержит 5-13 зубцов на 10 мм длины и за один проход снимает не менее 0,25 мм материала.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием номера насечки и марки стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
252
Страна производитель
Россия
Трехгранный напильник Сибртех 160617 из стали У13А, с полотном длиной 200 мм и насечкой №1, применяется для черновой обработки металлических поверхностей. Служит для доводки изделий до нужной формы или размера и используется для опиливания граней, внутренних углов, треугольных отверстий. Инструмент будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Долговечность — напильник изготовлен из прочной высокоуглеродистой стали У13А.
- Высокая производительность — режущая часть с крупной насечкой содержит 5-13 зубцов на 10 мм длины и за один проход снимает не менее 0,25 мм материала.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием номера насечки и марки стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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