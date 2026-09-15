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Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124)

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Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 1
Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 2
Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 3
Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 4
Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 5
Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Форма бойка
круглый
  • Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 1
  • Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 2
  • Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 3
  • Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 4
  • Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 5
  • Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124)
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник круглый - 1 шт
Форма бойка
круглый
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х5х2
Вес, г.
60

Описание товара Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124)

Круглый напильник Сибртех 16124 с насечкой №2, длиной рабочей части 150 мм, с двухкомпонентной рукояткой, — слесарный инструмент для опиливания металлических деталей. Оптимален для обработки вогнутых поверхностей, овальных и круглых отверстий. Помогает придать им нужный размер или форму, довести до определенной степени шероховатости. Полотно с перекрестной насечкой №2 используется после применения драчевого напильника, т.к. снимает более тонкий слой металла и обеспечивает гладкость поверхности. Инструмент будет полезен в мастерской, дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали У13А.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — благодаря отверстию в рукоятке инструмент можно повесить на гвоздь или скобу.



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Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник круглый - 1 шт
Форма бойка
круглый
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Описание

Круглый напильник Сибртех 16124 с насечкой №2, длиной рабочей части 150 мм, с двухкомпонентной рукояткой, — слесарный инструмент для опиливания металлических деталей. Оптимален для обработки вогнутых поверхностей, овальных и круглых отверстий. Помогает придать им нужный размер или форму, довести до определенной степени шероховатости. Полотно с перекрестной насечкой №2 используется после применения драчевого напильника, т.к. снимает более тонкий слой металла и обеспечивает гладкость поверхности. Инструмент будет полезен в мастерской, дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали У13А.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — благодаря отверстию в рукоятке инструмент можно повесить на гвоздь или скобу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124) - по цене 280 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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