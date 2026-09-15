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Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580)

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Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 1
Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 2
Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 3
Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 4
Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 5
Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 6
Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 7
Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 1
  • Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 2
  • Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 3
  • Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 4
  • Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 5
  • Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 6
  • Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 7
  • Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580)
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
35
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
5х4х2
Вес, г.
210

Описание товара Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580)

Струбцина G-образная Сибртех 20580 с шириной зажима 50 мм применяется для фиксации заготовок с целью их склеивания, а также для крепления к верстаку или станку для опиливания, сверления и другой обработки. Может использоваться во время сварки металлических деталей. Рама выполнена из чугуна с шаровидным графитом, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Струбцина пригодится в слесарной и столярной мастерской, а также будет полезна в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Работа со значительным усилием — резьбовой шток изготовлен из прочной стали Ст3.
  • Надежная фиксация деталей — струбцина имеет подвижный зажим, установленный на шаровой шарнир.
  • Защита от коррозии — корпус струбцины покрыт порошковой эмалью, а шток оцинкован.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
35
Страна производитель
Россия
Описание

Струбцина G-образная Сибртех 20580 с шириной зажима 50 мм применяется для фиксации заготовок с целью их склеивания, а также для крепления к верстаку или станку для опиливания, сверления и другой обработки. Может использоваться во время сварки металлических деталей. Рама выполнена из чугуна с шаровидным графитом, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Струбцина пригодится в слесарной и столярной мастерской, а также будет полезна в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Работа со значительным усилием — резьбовой шток изготовлен из прочной стали Ст3.
  • Надежная фиксация деталей — струбцина имеет подвижный зажим, установленный на шаровой шарнир.
  • Защита от коррозии — корпус струбцины покрыт порошковой эмалью, а шток оцинкован.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина G-образная,50 мм Сибртех (20580) - стоимость товара 270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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