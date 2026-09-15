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Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026)

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Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 1
Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 2
Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 3
Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 4
Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 1
  • Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 2
  • Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 3
  • Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 4
  • Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026)
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
294
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х5х3
Вес, г.
130

Описание товара Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026)

Трехгранный напильник Сибртех 16026 с деревянной ручкой и рабочей частью длиной 200 мм используется для доводки металлических деталей. Им опиливают грани, внутренние углы, треугольные отверстия. Инструмент с насечкой №2 рекомендован для промежуточной шлифовки после опиливания драчевым напильником. Используется в слесарном деле и в бытовых целях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочая часть выполнена из углеродистой стали, рукоятка из древесины твердых пород покрыта лаком для защиты от рассыхания.
  • Эффективная обработка изделий из твердых металлов — перекрестная насечка обеспечивает высокую производительность.
  • Эргономичность — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
294
Страна производитель
Россия
Описание

Трехгранный напильник Сибртех 16026 с деревянной ручкой и рабочей частью длиной 200 мм используется для доводки металлических деталей. Им опиливают грани, внутренние углы, треугольные отверстия. Инструмент с насечкой №2 рекомендован для промежуточной шлифовки после опиливания драчевым напильником. Используется в слесарном деле и в бытовых целях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочая часть выполнена из углеродистой стали, рукоятка из древесины твердых пород покрыта лаком для защиты от рассыхания.
  • Эффективная обработка изделий из твердых металлов — перекрестная насечка обеспечивает высокую производительность.
  • Эргономичность — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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