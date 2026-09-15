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Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796)

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Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 1
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 2
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 3
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 4
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 5
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 6
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 7
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 8
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 9
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
пластик, двухкомпонентный
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 1
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 2
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 3
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 4
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 5
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 6
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 7
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 8
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 9
  • Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648938
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796)
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал инструмента
пластик
Материал рукояти
пластик, двухкомпонентный
Глубина зажима
50
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
100

Описание товара Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796)

Струбцина клещеобразная удлиненная Denzel 20796 с глубиной зажима 50 мм, с двухкомпонентными рукоятками, способна удерживать детали толщиной до 65 мм. Будет полезна при склеивании или разметке заготовок. Подвижные губки с углублениями на прижимных поверхностях позволяют максимально точно позиционировать деталь при захвате. Струбцина пригодится в столярной мастерской, дома или на даче.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус из ударопрочного пластика усилен ребрами жесткости, поэтому выдерживает значительные нагрузки при сжатии.
  • Надежная фиксация — усиленная пружина позволяет крепко удерживать обрабатываемую деталь.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с рельефной поверхностью обеспечивают надежный захват.



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Отзывы о товаре Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал инструмента
пластик
Материал рукояти
пластик, двухкомпонентный
Глубина зажима
50
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Описание

Струбцина клещеобразная удлиненная Denzel 20796 с глубиной зажима 50 мм, с двухкомпонентными рукоятками, способна удерживать детали толщиной до 65 мм. Будет полезна при склеивании или разметке заготовок. Подвижные губки с углублениями на прижимных поверхностях позволяют максимально точно позиционировать деталь при захвате. Струбцина пригодится в столярной мастерской, дома или на даче.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус из ударопрочного пластика усилен ребрами жесткости, поэтому выдерживает значительные нагрузки при сжатии.
  • Надежная фиксация — усиленная пружина позволяет крепко удерживать обрабатываемую деталь.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с рельефной поверхностью обеспечивают надежный захват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные рукоятки Denzel (20796) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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