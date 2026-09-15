Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,2-3/4" / 70мм Сибртех (20786)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 648929
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
45
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
120
Описание товара Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,2-3/4" / 70мм Сибртех (20786)
Струбцина клещеобразная Сибртех 20786 в пластиковом корпусе, с усиленной пружиной и двухкомпонентными рукоятками, предназначена для зажимания предметов толщиной до 2-3/4", или 70 мм. Используется для легкой фиксации деталей, например, для склеивания или разметки. Струбцина подходит для выполнения столярных работ дома или в мастерской.
Преимущества
- Захват предметов под разными углами — прижимные накладки закреплены на шарнирах.
- Долговечность — корпус из ударопрочного пластика устойчив к нагрузкам.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
45
Страна производитель
Россия
Струбцина клещеобразная Сибртех 20786 в пластиковом корпусе, с усиленной пружиной и двухкомпонентными рукоятками, предназначена для зажимания предметов толщиной до 2-3/4", или 70 мм. Используется для легкой фиксации деталей, например, для склеивания или разметки. Струбцина подходит для выполнения столярных работ дома или в мастерской.
Преимущества
- Захват предметов под разными углами — прижимные накладки закреплены на шарнирах.
- Долговечность — корпус из ударопрочного пластика устойчив к нагрузкам.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,2-3/4" / 70мм Сибртех (20786) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленная пружина,2-3/4" / 70мм Сибртех (20786)