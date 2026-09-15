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Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923)

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Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 1
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 2
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 3
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 4
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 5
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 6
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 7
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 8
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 9
Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Форма бойка
квадратный
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 1
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 2
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 3
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 4
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 5
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 6
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 7
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 8
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 9
  • Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649256
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник квадратный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
238
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923)

Квадратный напильник Сибртех 15923 с деревянной ручкой, с рабочей частью длиной 150 мм, — ручной слесарный инструмент для доводки изделий из твердых металлов путем снятия верхнего слоя материала. Подходит для обработки плоских деталей, зауженных поверхностей, а также отверстий квадратного и прямоугольного сечения. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также дома или в гараже.

Преимущества

  • Долговечность — полотно изготовлено из углеродистой стали, рукоятка из древесины твердых пород покрыта бесцветным лаком для защиты от рассыхания.
  • Высокое качество выполняемых работ — двойная перекрестная насечка №2 повышает производительность и точность опиловки.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.



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Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник квадратный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
238
Страна производитель
Россия
Описание

Квадратный напильник Сибртех 15923 с деревянной ручкой, с рабочей частью длиной 150 мм, — ручной слесарный инструмент для доводки изделий из твердых металлов путем снятия верхнего слоя материала. Подходит для обработки плоских деталей, зауженных поверхностей, а также отверстий квадратного и прямоугольного сечения. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также дома или в гараже.

Преимущества

  • Долговечность — полотно изготовлено из углеродистой стали, рукоятка из древесины твердых пород покрыта бесцветным лаком для защиты от рассыхания.
  • Высокое качество выполняемых работ — двойная перекрестная насечка №2 повышает производительность и точность опиловки.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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