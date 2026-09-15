Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923)
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Характеристики
Описание товара Напильник, 150 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15923)
Квадратный напильник Сибртех 15923 с деревянной ручкой, с рабочей частью длиной 150 мм, — ручной слесарный инструмент для доводки изделий из твердых металлов путем снятия верхнего слоя материала. Подходит для обработки плоских деталей, зауженных поверхностей, а также отверстий квадратного и прямоугольного сечения. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также дома или в гараже.
Преимущества
- Долговечность — полотно изготовлено из углеродистой стали, рукоятка из древесины твердых пород покрыта бесцветным лаком для защиты от рассыхания.
- Высокое качество выполняемых работ — двойная перекрестная насечка №2 повышает производительность и точность опиловки.
- Комфортная работа без ощущения усталости — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.
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Квадратный напильник Сибртех 15923 с деревянной ручкой, с рабочей частью длиной 150 мм, — ручной слесарный инструмент для доводки изделий из твердых металлов путем снятия верхнего слоя материала. Подходит для обработки плоских деталей, зауженных поверхностей, а также отверстий квадратного и прямоугольного сечения. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также дома или в гараже.
Преимущества
- Долговечность — полотно изготовлено из углеродистой стали, рукоятка из древесины твердых пород покрыта бесцветным лаком для защиты от рассыхания.
- Высокое качество выполняемых работ — двойная перекрестная насечка №2 повышает производительность и точность опиловки.
- Комфортная работа без ощущения усталости — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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