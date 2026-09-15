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Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех

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Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 2
Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 3
Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 4
Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 1
  • Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 2
  • Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 3
  • Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 4
  • Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649254
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
192
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х2х1
Вес, г.
63

Описание товара Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех

Трехгранный напильник Сибртех 160507 из стали У13А, с насечкой ДТП, — ручной инструмент для финишной доводки металлических деталей. Напильник является «бархатным», то есть имеет самую мелкую насечку с 25-80 зубцами на 1 см длины и снимает до 0,05 мм металла. Это позволяет добиться высокой точности опиловки. Инструмент служит для обработки пазов, внутренних углов и граней. Будет полезен профессионалу слесарного дела и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А.
  • Широкие возможности — инструмент с насечкой ДТП подходит для заточки ручных пил.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с обозначением марки стали и типа насечки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
192
Страна производитель
Россия
Описание

Трехгранный напильник Сибртех 160507 из стали У13А, с насечкой ДТП, — ручной инструмент для финишной доводки металлических деталей. Напильник является «бархатным», то есть имеет самую мелкую насечку с 25-80 зубцами на 1 см длины и снимает до 0,05 мм металла. Это позволяет добиться высокой точности опиловки. Инструмент служит для обработки пазов, внутренних углов и граней. Будет полезен профессионалу слесарного дела и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А.
  • Широкие возможности — инструмент с насечкой ДТП подходит для заточки ручных пил.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с обозначением марки стали и типа насечки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех - данный товар вы можете купить по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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