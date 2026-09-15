Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123)
Круглый напильник Сибртех 16123 с рабочей частью длиной 150 мм и деревянной ручкой предназначен для обработки изделий из металла: опиливания круглых и овальных отверстий, а также вогнутых поверхностей. Позволяет снять заусенцы, подогнать деталь под нужную форму или размер. Инструмент используется для проведения слесарных работ в мастерской, дома или в гараже.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — напильник изготовлен из углеродистой стали.
- Долговечность — покрытая лаком рукоятка из твердых пород дерева не разбухает и не рассыхается.
- Точная опиловка — благодаря перекрестной насечке №2 напильник быстро снимает тонкий слой материала.
- Эргономичность — удобная деревянная рукоятка не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Круглый напильник Сибртех 16123 с рабочей частью длиной 150 мм и деревянной ручкой предназначен для обработки изделий из металла: опиливания круглых и овальных отверстий, а также вогнутых поверхностей. Позволяет снять заусенцы, подогнать деталь под нужную форму или размер. Инструмент используется для проведения слесарных работ в мастерской, дома или в гараже.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — напильник изготовлен из углеродистой стали.
- Долговечность — покрытая лаком рукоятка из твердых пород дерева не разбухает и не рассыхается.
- Точная опиловка — благодаря перекрестной насечке №2 напильник быстро снимает тонкий слой материала.
- Эргономичность — удобная деревянная рукоятка не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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