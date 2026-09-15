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Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123)

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Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 1
Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 2
Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 3
Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 4
Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 5
Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Форма бойка
круглый
  • Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 1
  • Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 2
  • Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 3
  • Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 4
  • Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 5
  • Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649258
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник круглый - 1 шт
Форма бойка
круглый
Длина, мм
238
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х5х2
Вес, г.
65

Описание товара Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123)

Круглый напильник Сибртех 16123 с рабочей частью длиной 150 мм и деревянной ручкой предназначен для обработки изделий из металла: опиливания круглых и овальных отверстий, а также вогнутых поверхностей. Позволяет снять заусенцы, подогнать деталь под нужную форму или размер. Инструмент используется для проведения слесарных работ в мастерской, дома или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — напильник изготовлен из углеродистой стали.
  • Долговечность — покрытая лаком рукоятка из твердых пород дерева не разбухает и не рассыхается.
  • Точная опиловка — благодаря перекрестной насечке №2 напильник быстро снимает тонкий слой материала.
  • Эргономичность — удобная деревянная рукоятка не выскальзывает из ладони.



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Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16123)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник круглый - 1 шт
Форма бойка
круглый
Длина, мм
238
Страна производитель
Россия
Описание

Круглый напильник Сибртех 16123 с рабочей частью длиной 150 мм и деревянной ручкой предназначен для обработки изделий из металла: опиливания круглых и овальных отверстий, а также вогнутых поверхностей. Позволяет снять заусенцы, подогнать деталь под нужную форму или размер. Инструмент используется для проведения слесарных работ в мастерской, дома или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — напильник изготовлен из углеродистой стали.
  • Долговечность — покрытая лаком рукоятка из твердых пород дерева не разбухает и не рассыхается.
  • Точная опиловка — благодаря перекрестной насечке №2 напильник быстро снимает тонкий слой материала.
  • Эргономичность — удобная деревянная рукоятка не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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