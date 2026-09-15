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Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223)

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Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - фото 1
Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - фото 2
Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - фото 3
Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - фото 1
  • Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - фото 2
  • Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - фото 3
  • Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223)
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
238
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223)

Плоский напильник Сибртех 16223 с полотном длиной 150 мм и деревянной ручкой предназначен для опиливания металлических заготовок. Позволяет придать им нужную форму или размер, а также зачистить поверхность от заусенцев. Двойная перекрестная насечка №2 обеспечивает быструю и качественную опиловку твердых металлов. Напильник пригодится в слесарной мастерской, а также дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность — инструмент из углеродистой стали выдерживает повышенные нагрузки.
  • Долговечность — лаковое покрытие защищает рукоятку от рассыхания.
  • Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.



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Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
238
Страна производитель
Россия
Описание

Плоский напильник Сибртех 16223 с полотном длиной 150 мм и деревянной ручкой предназначен для опиливания металлических заготовок. Позволяет придать им нужную форму или размер, а также зачистить поверхность от заусенцев. Двойная перекрестная насечка №2 обеспечивает быструю и качественную опиловку твердых металлов. Напильник пригодится в слесарной мастерской, а также дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность — инструмент из углеродистой стали выдерживает повышенные нагрузки.
  • Долговечность — лаковое покрытие защищает рукоятку от рассыхания.
  • Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 280 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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