Напильник, 200 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16226)
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Характеристики
Описание товара Напильник, 200 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16226)
Плоский напильник Сибртех 16226 с полотном длиной 200 мм и деревянной ручкой предназначен для опиливания металлических заготовок. Позволяет придать им нужную форму или размер, а также зачистить поверхность от заусенцев. Двойная перекрестная насечка №2 обеспечивает быструю и качественную опиловку твердых металлов. Напильник пригодится в слесарной мастерской, а также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность — инструмент из углеродистой стали выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — лаковое покрытие защищает рукоятку от рассыхания.
- Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Плоский напильник Сибртех 16226 с полотном длиной 200 мм и деревянной ручкой предназначен для опиливания металлических заготовок. Позволяет придать им нужную форму или размер, а также зачистить поверхность от заусенцев. Двойная перекрестная насечка №2 обеспечивает быструю и качественную опиловку твердых металлов. Напильник пригодится в слесарной мастерской, а также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность — инструмент из углеродистой стали выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — лаковое покрытие защищает рукоятку от рассыхания.
- Комфортная работа — деревянная рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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