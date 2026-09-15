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Молоток слесарный MATRIX (10227) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток слесарный MATRIX (10227)

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Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 2
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Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 5
Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 6
Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 7
Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
  • Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 1
  • Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 2
  • Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 3
  • Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 4
  • Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 5
  • Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 6
  • Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 7
  • Молоток слесарный MATRIX (10227) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 530543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток слесарный MATRIX (10227)
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
283
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х2
Вес, г.
270

Описание товара Молоток слесарный MATRIX (10227)

Слесарный молоток Matrix 10227 с квадратным бойком весом 200 г и с деревянной рукояткой служит для нанесения ударов. Используется для работы с металлическими заготовками, забивания гвоздей или дюбелей. Боек с заостренной частью позволяет работать в малодоступных местах. Молоток рекомендован для профессионального использования, также будет полезен дома, на даче и в гараже.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — головка изготовлена из кованой стали марки 45.
  • Износостойкость — рабочие части бойка закалены до твердости 40-45 HRC.
  • Коррозионная стойкость — на головку нанесено черное лаковое покрытие.
  • Надежная конструкция — рукоятка расклинена, головка дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем, увеличенная «юбка» в месте всада защищает рукоятку в случае промаха при ударе.
  • Долговечность — бесцветное лаковое покрытие защищает двухцветную деревянную рукоятку от рассыхания.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток слесарный MATRIX (10227)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
283
Страна производитель
Китай
Описание

Слесарный молоток Matrix 10227 с квадратным бойком весом 200 г и с деревянной рукояткой служит для нанесения ударов. Используется для работы с металлическими заготовками, забивания гвоздей или дюбелей. Боек с заостренной частью позволяет работать в малодоступных местах. Молоток рекомендован для профессионального использования, также будет полезен дома, на даче и в гараже.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — головка изготовлена из кованой стали марки 45.
  • Износостойкость — рабочие части бойка закалены до твердости 40-45 HRC.
  • Коррозионная стойкость — на головку нанесено черное лаковое покрытие.
  • Надежная конструкция — рукоятка расклинена, головка дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем, увеличенная «юбка» в месте всада защищает рукоятку в случае промаха при ударе.
  • Долговечность — бесцветное лаковое покрытие защищает двухцветную деревянную рукоятку от рассыхания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток слесарный MATRIX (10227) - купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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