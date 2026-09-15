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Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024)

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Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 1
Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 2
Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 3
Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 4
Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 5
Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 1
  • Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 2
  • Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 3
  • Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 4
  • Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 5
  • Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024)
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024)

Трехгранный напильник Сибртех 16024, длина рабочей части 150 мм, с насечкой №2 и двухкомпонентной рукояткой, используется для ручной доводки металлических деталей, придания им нужной формы и размера. Оптимален для обработки треугольных отверстий, граней, пазов, внутренних углов. Насечка №2 с 13-25 зубьями на 1 см длины обеспечивает точную шлифовку после применения драчевого напильника. Инструмент будет полезен мастерам и любителям слесарного дела.

Преимущества

  • Долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, характеризующейся прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
  • Высокое качество опиловки — на полотно нанесена перекрестная насечка, в которой вспомогательные мелкие зубцы обеспечивают шлифовку материала.
  • Комфорт во время работы — эргономичная двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — в тыльной части рукоятки имеется отверстие для подвешивания.



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Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Описание

Трехгранный напильник Сибртех 16024, длина рабочей части 150 мм, с насечкой №2 и двухкомпонентной рукояткой, используется для ручной доводки металлических деталей, придания им нужной формы и размера. Оптимален для обработки треугольных отверстий, граней, пазов, внутренних углов. Насечка №2 с 13-25 зубьями на 1 см длины обеспечивает точную шлифовку после применения драчевого напильника. Инструмент будет полезен мастерам и любителям слесарного дела.

Преимущества

  • Долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, характеризующейся прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
  • Высокое качество опиловки — на полотно нанесена перекрестная насечка, в которой вспомогательные мелкие зубцы обеспечивают шлифовку материала.
  • Комфорт во время работы — эргономичная двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — в тыльной части рукоятки имеется отверстие для подвешивания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16024) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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