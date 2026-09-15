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Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924)

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Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 1
Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 2
Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 3
Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 4
Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 5
Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Форма бойка
квадратный
  • Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 1
  • Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 2
  • Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 3
  • Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 4
  • Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 5
  • Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924)
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник квадратный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924)

Квадратный напильник Сибртех 15924 с двухкомпонентной рукояткой имеет рабочую часть длиной 150 мм с насечкой №2 и предназначен для ручной доводки металлических деталей. Его используют для обработки плоских поверхностей, пазов, отверстий квадратного и прямоугольного сечения. Полотно со средней насечкой подходит для точной шлифовки изделий после грубой обработки драчевым напильником. Напильник применяется в слесарном деле и в быту.

Преимущества

  • Прочность — полотно из высокоуглеродистой стали У13А устойчиво к механическим нагрузкам.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в тыльной части рукоятки имеется отверстие для подвешивания инструмента.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник квадратный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Описание

Квадратный напильник Сибртех 15924 с двухкомпонентной рукояткой имеет рабочую часть длиной 150 мм с насечкой №2 и предназначен для ручной доводки металлических деталей. Его используют для обработки плоских поверхностей, пазов, отверстий квадратного и прямоугольного сечения. Полотно со средней насечкой подходит для точной шлифовки изделий после грубой обработки драчевым напильником. Напильник применяется в слесарном деле и в быту.

Преимущества

  • Прочность — полотно из высокоуглеродистой стали У13А устойчиво к механическим нагрузкам.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в тыльной части рукоятки имеется отверстие для подвешивания инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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