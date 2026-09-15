Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924)
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Характеристики
Описание товара Напильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (15924)
Квадратный напильник Сибртех 15924 с двухкомпонентной рукояткой имеет рабочую часть длиной 150 мм с насечкой №2 и предназначен для ручной доводки металлических деталей. Его используют для обработки плоских поверхностей, пазов, отверстий квадратного и прямоугольного сечения. Полотно со средней насечкой подходит для точной шлифовки изделий после грубой обработки драчевым напильником. Напильник применяется в слесарном деле и в быту.
Преимущества
- Прочность — полотно из высокоуглеродистой стали У13А устойчиво к механическим нагрузкам.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
- Удобное хранение — в тыльной части рукоятки имеется отверстие для подвешивания инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Квадратный напильник Сибртех 15924 с двухкомпонентной рукояткой имеет рабочую часть длиной 150 мм с насечкой №2 и предназначен для ручной доводки металлических деталей. Его используют для обработки плоских поверхностей, пазов, отверстий квадратного и прямоугольного сечения. Полотно со средней насечкой подходит для точной шлифовки изделий после грубой обработки драчевым напильником. Напильник применяется в слесарном деле и в быту.
Преимущества
- Прочность — полотно из высокоуглеродистой стали У13А устойчиво к механическим нагрузкам.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
- Удобное хранение — в тыльной части рукоятки имеется отверстие для подвешивания инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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