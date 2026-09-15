Напильник, 150 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16224)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Напильник, 150 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16224)
Плоский напильник Сибртех 16224 с полотном длиной 150 мм с насечкой №2, с двухкомпонентной рукояткой, — инструмент для ручной доводки металлических изделий. Применяется после грубой обработки драчевым напильником. Позволяет зачистить плоскую или выпуклую наружную поверхность, придать заготовке нужную форму или размер. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, а также дома или на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть из высокоуглеродистой стали У13А устойчива к истиранию.
- Точность опиловки — режущая часть с насечкой №2 (до 25 зубьев на 10 мм длины) снимает слой материала толщиной до 0,08 мм.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания напильника.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМолоток слесарный MATRIX (10227)
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 200 х 50 х 250 мм Sparta
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитНапильник, 150 мм, квадратный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сиб...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 300 х 50 х 350 мм Sparta
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСтрубцина клещеобразная, удлиненная 75 х 110 мм двухкомпонентные...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитНапильник, 200 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16326)
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитНожницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитНапильник, 200 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибрте...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитСтрубцина угловая, 75 мм, алюминиевая Sparta
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитНапильник, 250 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16129)
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСтрубцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 150 х 265 х...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитНапильник, 250 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16029)
Плоский напильник Сибртех 16224 с полотном длиной 150 мм с насечкой №2, с двухкомпонентной рукояткой, — инструмент для ручной доводки металлических изделий. Применяется после грубой обработки драчевым напильником. Позволяет зачистить плоскую или выпуклую наружную поверхность, придать заготовке нужную форму или размер. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, а также дома или на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть из высокоуглеродистой стали У13А устойчива к истиранию.
- Точность опиловки — режущая часть с насечкой №2 (до 25 зубьев на 10 мм длины) снимает слой материала толщиной до 0,08 мм.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания напильника.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16224)