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Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta

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Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 1
Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 2
Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 3
Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 4
Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 5
Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 6
Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
бытовой
  • Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 1
  • Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 2
  • Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 3
  • Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 4
  • Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 5
  • Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 6
  • Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658122
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta

Пряморежущие ножницы Sparta 783125 длиной 200 мм рассчитаны на резку листового металла толщиной до 0,6 мм. Расположенная на одной оси с рукоятками рабочая часть позволяет выполнять чистый прямой рез. Ножницы пригодятся для выполнения ремонтных и слесарно-монтажных работ дома, в частной мастерской, гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ножницы изготовлены из углеродистой стали, режущие кромки закалены.
  • Долговечность — лезвия покрыты маслом для защиты от коррозии и увеличения срока службы инструмента.
  • Защита от травмирования — упоры у основания рукояток препятствуют их полному смыканию.
  • Безопасное хранение и транспортировка — S-образный фиксатор предотвращает случайное раскрытие губок.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание

Пряморежущие ножницы Sparta 783125 длиной 200 мм рассчитаны на резку листового металла толщиной до 0,6 мм. Расположенная на одной оси с рукоятками рабочая часть позволяет выполнять чистый прямой рез. Ножницы пригодятся для выполнения ремонтных и слесарно-монтажных работ дома, в частной мастерской, гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ножницы изготовлены из углеродистой стали, режущие кромки закалены.
  • Долговечность — лезвия покрыты маслом для защиты от коррозии и увеличения срока службы инструмента.
  • Защита от травмирования — упоры у основания рукояток препятствуют их полному смыканию.
  • Безопасное хранение и транспортировка — S-образный фиксатор предотвращает случайное раскрытие губок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, 200 мм, пряморежущие Sparta - данный товар вы можете купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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