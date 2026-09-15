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Струбцина F-образная, 200 х 50 х 250 мм Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная, 200 х 50 х 250 мм Sparta

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Струбцина F-образная, 200 х 50 х 250 мм// Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная, 200 х 50 х 250 мм Sparta
300 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
270

Описание товара Струбцина F-образная, 200 х 50 х 250 мм Sparta

F-образная струбцина Sparta 204265, 200 х 50 х 250 мм, используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата.



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, 200 х 50 х 250 мм Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
F-образная струбцина Sparta 204265, 200 х 50 х 250 мм, используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, 200 х 50 х 250 мм Sparta - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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