Top.Mail.Ru
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 1
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 2
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 3
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 4
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 5
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 6
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 7
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 1
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 2
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 3
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 4
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 5
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 6
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 7
  • Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta

Удлиненные пряморежущие ножницы Matrix 783165 длиной 290 мм, с обрезиненными рукоятками, предназначены для работ по листовому металлу толщиной до 0,8 мм. Удлиненная рабочая часть позволяет быстрее справляться с поставленными задачами. Инструмент оптимально подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из углеродистой стали и покрыты маслом, режущие кромки закалены до необходимой твердости.
  • Высокое качество работы — на режущих кромках предусмотрены специальные насечки, препятствующие выскальзыванию разрезаемого материала.
  • Удобная эксплуатация — обрезиненные рукоятки с упорами для пальцев не выскальзывают из ладони.
  • Безопасность — специальный замок позволяет заблокировать ножницы в закрытом положении при хранении и транспортировке.
  • Петля на рукоятке — можно зафиксировать инструмент на поясе или в переноске с помощью скобы (шнурка) или организовать подвесное хранение.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание

Удлиненные пряморежущие ножницы Matrix 783165 длиной 290 мм, с обрезиненными рукоятками, предназначены для работ по листовому металлу толщиной до 0,8 мм. Удлиненная рабочая часть позволяет быстрее справляться с поставленными задачами. Инструмент оптимально подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из углеродистой стали и покрыты маслом, режущие кромки закалены до необходимой твердости.
  • Высокое качество работы — на режущих кромках предусмотрены специальные насечки, препятствующие выскальзыванию разрезаемого материала.
  • Удобная эксплуатация — обрезиненные рукоятки с упорами для пальцев не выскальзывают из ладони.
  • Безопасность — специальный замок позволяет заблокировать ножницы в закрытом положении при хранении и транспортировке.
  • Петля на рукоятке — можно зафиксировать инструмент на поясе или в переноске с помощью скобы (шнурка) или организовать подвесное хранение.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - по цене 590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...