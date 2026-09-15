Струбцина F-образная, 150 х 50 х 200 мм Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 648871
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
270
Описание товара Струбцина F-образная, 150 х 50 х 200 мм Sparta
F-образная струбцина Sparta 204235, 150 х 50 х 200 мм, используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСтрубцина G-образная, 75 мм Sparta
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСтрубцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитНапильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибрте...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитНапильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223)
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитНапильник, 200 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15926)
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитМолоток слесарный, 200г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Spa...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитНапильник, 150 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16323)
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитНапильник, 150 мм, трехгранный, двухкомпонентная рукоятка, №2 Си...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитНапильник, 200 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитНапильник, 200 мм, круглый, деревянная ручка Сибртех (16126)
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитНапильник, 200 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16226)
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМолоток слесарный MATRIX (10227)
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
F-образная струбцина Sparta 204235, 150 х 50 х 200 мм, используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, 150 х 50 х 200 мм Sparta - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина F-образная, 150 х 50 х 200 мм Sparta