Струбцина G-образная (32229-100) KRAFTOOL EXTREM G-100 100х50 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
В наличии
Код товара: 640593
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х3
Вес, г.
775
Описание товара Струбцина G-образная (32229-100) KRAFTOOL EXTREM G-100 100х50 мм
Предназначены для фиксации заготовок различной толщины. Для удобства в работе струбцину можно закрепить на столе. Все модели этой группы выполнены из прочнейшего чугуна, структура которого содержит сфероидальный графит, усиливающий прочность и надежность конструкции.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Предназначены для фиксации заготовок различной толщины. Для удобства в работе струбцину можно закрепить на столе. Все модели этой группы выполнены из прочнейшего чугуна, структура которого содержит сфероидальный графит, усиливающий прочность и надежность конструкции.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина G-образная (32229-100) KRAFTOOL EXTREM G-100 100х50 мм - стоимость товара 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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