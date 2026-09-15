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Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16329) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16329)

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Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 1
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 2
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 3
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 4
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 5
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 6
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 7
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 8
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 9
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 10
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 1
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 2
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 3
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 4
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 5
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 6
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 7
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 8
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 9
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 10
  • Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка// Сибртех - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649302
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16329)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х5х4
Вес, г.
260

Описание товара Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16329)

Полукруглый напильник с деревянной ручкой предназначен для опиливания металлических заготовок. Благодаря перекрестной насечке №2 он эффективен при обработке изделий из твердых металлов. Подходит для плоских, вогнутых и зауженных поверхностей, позволяя корректировать форму и размер деталей. Напильник будет полезен профессионалам и любителям слесарного дела. ПреимуществаНапильник изготовлен из углеродистой стали, чем обусловлена его прочность и долговечность. Удобная деревянная рукоятка обеспечивает надежный хват, что повышает комфорт во время работы. Бесцветное лаковое покрытие защищает рукоятку от разбухания и рассыхания, увеличивая срок службы инструмента.



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Отзывы о товаре Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16329)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Страна производитель
Россия
Описание
Полукруглый напильник с деревянной ручкой предназначен для опиливания металлических заготовок. Благодаря перекрестной насечке №2 он эффективен при обработке изделий из твердых металлов. Подходит для плоских, вогнутых и зауженных поверхностей, позволяя корректировать форму и размер деталей. Напильник будет полезен профессионалам и любителям слесарного дела. ПреимуществаНапильник изготовлен из углеродистой стали, чем обусловлена его прочность и долговечность. Удобная деревянная рукоятка обеспечивает надежный хват, что повышает комфорт во время работы. Бесцветное лаковое покрытие защищает рукоятку от разбухания и рассыхания, увеличивая срок службы инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка Сибртех (16329) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 370 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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