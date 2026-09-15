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Напильник, 250 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16029) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 250 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16029)

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Напильник, 250 мм, трехгранный, деревянная ручка// Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Напильник, 250 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16029)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х5х4
Вес, г.
220

Описание товара Напильник, 250 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16029)

Напильник предназначен для качественной обработки плоских поверхностей и трехгранных отверстий в твердых материалах. Инструмент имеет двойную перекрестную насечку №2. Площадь сечения напильника уменьшается от середины к носу. Напильник изготовлен из углеродистой стали. Поставляется в комплекте с деревянной рукояткой, которая покрыта бесцветным лаком, защищающим древесину от рассыхания и набухания.



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Отзывы о товаре Напильник, 250 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16029)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Страна производитель
Россия
Описание
Напильник предназначен для качественной обработки плоских поверхностей и трехгранных отверстий в твердых материалах. Инструмент имеет двойную перекрестную насечку №2. Площадь сечения напильника уменьшается от середины к носу. Напильник изготовлен из углеродистой стали. Поставляется в комплекте с деревянной рукояткой, которая покрыта бесцветным лаком, защищающим древесину от рассыхания и набухания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 250 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16029) - купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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