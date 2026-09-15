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Заклепочник стальной корпус ЗУБР П-500 2.4-4.8 мм, 260 мм, Профессионал (31190_z01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник стальной корпус ЗУБР П-500 2.4-4.8 мм, 260 мм, Профессионал (31190_z01)

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Заклепочник стальной корпус ЗУБР П-500 2.4-4.8 мм, 260 мм, Профессионал (31190_z01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заклепочник стальной корпус ЗУБР П-500 2.4-4.8 мм, 260 мм, Профессионал (31190_z01)
1 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, насадки, накидной ключ
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х10х4
Вес, г.
580

Описание товара Заклепочник стальной корпус ЗУБР П-500 2.4-4.8 мм, 260 мм, Профессионал (31190_z01)

Заклепочник ЗУБР Профессионал П-500 260 мм, стальной корпус, 2.4 - 4.8 мм 31190_z01 - надежный инструмент для установки вытяжных заклепок. Усиленная конструкция корпуса значительно увеличивает срок службы инструмента.



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Отзывы о товаре Заклепочник стальной корпус ЗУБР П-500 2.4-4.8 мм, 260 мм, Профессионал (31190_z01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, насадки, накидной ключ
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Описание
Заклепочник ЗУБР Профессионал П-500 260 мм, стальной корпус, 2.4 - 4.8 мм 31190_z01 - надежный инструмент для установки вытяжных заклепок. Усиленная конструкция корпуса значительно увеличивает срок службы инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник стальной корпус ЗУБР П-500 2.4-4.8 мм, 260 мм, Профессионал (31190_z01) - стоимость товара 1070 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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