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Струбцина G-образная, 50 мм Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина G-образная, 50 мм Sparta

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Струбцина G-образная, 50 мм Sparta - фото 5
Струбцина G-образная, 50 мм Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина G-образная, 50 мм Sparta - фото 1
  • Струбцина G-образная, 50 мм Sparta - фото 2
  • Струбцина G-образная, 50 мм Sparta - фото 3
  • Струбцина G-образная, 50 мм Sparta - фото 4
  • Струбцина G-образная, 50 мм Sparta - фото 5
  • Струбцина G-образная, 50 мм Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648915
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
G-образная
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
190

Описание товара Струбцина G-образная, 50 мм Sparta

G-образная струбцина Sparta 206505 с шириной зажима 50 мм надежно фиксирует различные детали для склеивания, сверления, пиления, шлифования или сварки. Винт с воротком и крупной червячной резьбой позволяет зажимать детали плавно и со значительным усилием. Струбцина будет полезна домашним мастерам. Чугунная рама обеспечивает инструменту прочность и устойчивость к нагрузкам.



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Отзывы о товаре Струбцина G-образная, 50 мм Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
G-образная
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
35
Страна производитель
Китай
Описание
G-образная струбцина Sparta 206505 с шириной зажима 50 мм надежно фиксирует различные детали для склеивания, сверления, пиления, шлифования или сварки. Винт с воротком и крупной червячной резьбой позволяет зажимать детали плавно и со значительным усилием. Струбцина будет полезна домашним мастерам. Чугунная рама обеспечивает инструменту прочность и устойчивость к нагрузкам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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