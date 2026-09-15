Болторез 600 мм, 24", Cr-Mo Denzel
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Болторез 600 мм, 24", Cr-Mo Denzel
Болторез Denzel 600 мм, 24", Cr-Mo 78536 предназначен для перекусывания стальных прутков диаметром 9.5 мм, болтов и шурупов, тросов, разнородной проволоки. Рабочая часть инструмента выполнена из качественной хромомолибденовой стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Покрытие порошковой эмалью увеличивает эксплуатационный ресурс инструмента и защищает рабочую часть от коррозии. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию и не скользят в руках при работе. Технические характеристики болтореза Denzel 78536 Диаметр прутка, мм 9,5 Материал губок CrMo Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Вес нетто, кг 2,867 Длина, мм 600 Диэлектрическое покрытие нет Преимущества болтореза Denzel 78536 Износостойкие губки, выполненные из стали CrMo, обладают повышенной прочностью и жесткостью Твердость рабочих губок 56-60 HRC позволяет работать с прочными материалами Дополнительный рычаг уменьшает прикладываемое усилие. Эксцентриковый механизм регулирует прилегание рабочих губок друг к другу Эргономичные рукоятки Denzel 600 мм, 24", Cr-Mo 78536 удобно лежат в руке
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитЮвелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитЛевые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 23...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитНожницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитБезынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-5...
-
В наличииЦена 2 000 руб. 3 240 руб.500 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 120x600мм, кованая Denzel (20479)
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитТрубная струбцина Kraftool P-34 32302-1, глубина зажима 45 мм, 3...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНожницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНожницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-R, 280 мм
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитКувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-10, 10 кг
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитЗакалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитПравые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2...
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитЦельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Болторез 600 мм, 24", Cr-Mo Denzel