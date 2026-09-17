Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-5, 600 мм, 5 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
металл, резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 742514
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
металл, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
670
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
67х15х7
Вес, кг.
6.4
Описание товара Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-5, 600 мм, 5 кг
Кувалда СИБИН 20132-5 (вес головы - 5кг), предназначена для выполнения слесарных работ. Инструмент имеет цельностальную конструкцию и неразъемное сварное соединение кованой головы с рукояткой. Обрезиненная рукоятка из стали эргономической формы позволяет надёжно удерживать её в руке, что снижает отдачу при работе. У основания рукоятки имеется антивибрационное утолщение, а на конце рукоятки – специальное утолщение (для дополнительной защиты от выскальзывания).
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
металл, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
670
Страна производитель
Россия
Кувалда СИБИН 20132-5 (вес головы - 5кг), предназначена для выполнения слесарных работ. Инструмент имеет цельностальную конструкцию и неразъемное сварное соединение кованой головы с рукояткой. Обрезиненная рукоятка из стали эргономической формы позволяет надёжно удерживать её в руке, что снижает отдачу при работе. У основания рукоятки имеется антивибрационное утолщение, а на конце рукоятки – специальное утолщение (для дополнительной защиты от выскальзывания).
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-5, 600 мм, 5 кг - по цене 2090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-5, 600 мм, 5 кг