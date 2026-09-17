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Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г

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Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г - фото 1
Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г - фото 2
Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
  • Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г - фото 1
  • Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г - фото 2
  • Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г
1 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
147
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х4
Вес, кг.
1.32

Описание товара Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г

Стальная двурогая наковальня ЗУБР (шперак) для ювелирных работ и работы с проволокой . Антикоррозионное покрытие хромированием Сталь С35Л. Поверхность закалена на глубину 0,8-1,5 мм. Твердость рабочей части HB 340-477. Отверстия ?3-4 мм для установки инструмента. Увеличенный срок службы. Для точных работ. Серия Профессионал У настольной версии предусмотрены отверстия для жеской фиксации на столе.



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Отзывы о товаре Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Наковальня
Да
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
147
Страна производитель
Китай
Описание
Стальная двурогая наковальня ЗУБР (шперак) для ювелирных работ и работы с проволокой . Антикоррозионное покрытие хромированием Сталь С35Л. Поверхность закалена на глубину 0,8-1,5 мм. Твердость рабочей части HB 340-477. Отверстия ?3-4 мм для установки инструмента. Увеличенный срок службы. Для точных работ. Серия Профессионал У настольной версии предусмотрены отверстия для жеской фиксации на столе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ювелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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