Top.Mail.Ru
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01)

24 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 1
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 2
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 3
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 4
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 5
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 6
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 7
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
  • Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 1
  • Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 2
  • Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 3
  • Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 4
  • Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 5
  • Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 6
  • Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 7
  • Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 920 руб.  2 460 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640601
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01)
1 920 руб. -22%
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Обрезиненная ручка
да
Размер заклепок
2.4,3.2,4.0,4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х5
Вес, кг.
1

Описание товара Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01)

Заклепочник с литым корпусом Kraftool "X-3" 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь; d=2.4-4.0 - нрж сталь, в кейсе, с набором заклепок 31170-H6_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Сам инструмент, кейс, набор заклепок. Проверил заклепочник - работает отлично! Посмотрим сколько продержится )
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
пришло очень быстро. всё как на картинке. с виду всё супер. попробуй, если что то будет не то добавлю. надеюсь будет работать долго
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
подарила мужу на день рождения,доволен
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Приятнейшая фирменная вещь!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный корпус, легко работает. Слегка напрягает доставать кистью рычаг, лечится установкой резинки
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
брали на подарок,мужчина в полном восторге,все работает,кейс прекрасный.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
качественная вещь, покупка удачная
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
выглядит хорошо,но пока не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Использованные штыри вылетают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
сделано качественно. работать приятно с таким инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо кейс норм ещё не в деле
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно, качество хорошее, удобный кейс в котором имеются места для заклепок, с заклепками 4.8мм справляется легко и непринуждённо
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел целый, упаковка заводская, комплектация соответствует, в руке удобно, будем пробовать в работе
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
все четко, работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстро. Выглядит качественно, в кейсе. Пока не пользовался, добиваю старый.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший заклёпочник, но кейс на пластиковой петле, походит мало
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший заклепочник, чувствуется качество
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
клепальник мне понравился , работает без отказно , много уже им чего заклепал
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобно. клёпки не проскальзывают
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Шергов А.

Достоинства:


Комментарий:
все в порядке ,в деле ещё не проверял
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло вовремя, опробовал, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все в комплекте, пришло вовремя, покупала мужу, еще не пользовался



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Обрезиненная ручка
да
Размер заклепок
2.4,3.2,4.0,4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Описание
Заклепочник с литым корпусом Kraftool "X-3" 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь; d=2.4-4.0 - нрж сталь, в кейсе, с набором заклепок 31170-H6_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Сам инструмент, кейс, набор заклепок. Проверил заклепочник - работает отлично! Посмотрим сколько продержится )
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
пришло очень быстро. всё как на картинке. с виду всё супер. попробуй, если что то будет не то добавлю. надеюсь будет работать долго
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
подарила мужу на день рождения,доволен
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Приятнейшая фирменная вещь!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный корпус, легко работает. Слегка напрягает доставать кистью рычаг, лечится установкой резинки
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
брали на подарок,мужчина в полном восторге,все работает,кейс прекрасный.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
качественная вещь, покупка удачная
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
выглядит хорошо,но пока не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Использованные штыри вылетают хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
сделано качественно. работать приятно с таким инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо кейс норм ещё не в деле
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно, качество хорошее, удобный кейс в котором имеются места для заклепок, с заклепками 4.8мм справляется легко и непринуждённо
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел целый, упаковка заводская, комплектация соответствует, в руке удобно, будем пробовать в работе
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
все четко, работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстро. Выглядит качественно, в кейсе. Пока не пользовался, добиваю старый.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший заклёпочник, но кейс на пластиковой петле, походит мало
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший заклепочник, чувствуется качество
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
клепальник мне понравился , работает без отказно , много уже им чего заклепал
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобно. клёпки не проскальзывают
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Шергов А.

Достоинства:


Комментарий:
все в порядке ,в деле ещё не проверял
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло вовремя, опробовал, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все в комплекте, пришло вовремя, покупала мужу, еще не пользовался


Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...