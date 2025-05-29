Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%1 920 руб. 2 460 руб.
В наличии
Код товара: 640601
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 920 руб. -22%
2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Обрезиненная ручка
да
Размер заклепок
2.4,3.2,4.0,4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х5
Вес, кг.
1
Описание товара Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01)
Заклепочник с литым корпусом Kraftool "X-3" 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь; d=2.4-4.0 - нрж сталь, в кейсе, с набором заклепок 31170-H6_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Обрезиненная ручка
да
Размер заклепок
2.4,3.2,4.0,4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Заклепочник с литым корпусом Kraftool "X-3" 2.4-4.8 мм - алюминий и сталь; d=2.4-4.0 - нрж сталь, в кейсе, с набором заклепок 31170-H6_z01 позволяет быстро и без особых усилий соединить между собой несколько слоев листового материала или закрепить его на жесткой основе. Удобные рукоятки облегчают эксплуатацию и исключают приложение больших усилий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Сам инструмент, кейс, набор заклепок. Проверил заклепочник - работает отлично! Посмотрим сколько продержится )
Достоинства:
Комментарий:
пришло очень быстро. всё как на картинке. с виду всё супер. попробуй, если что то будет не то добавлю. надеюсь будет работать долго
Достоинства:
Комментарий:
подарила мужу на день рождения,доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Приятнейшая фирменная вещь!
Достоинства:
Комментарий:
Мощный корпус, легко работает. Слегка напрягает доставать кистью рычаг, лечится установкой резинки
Достоинства:
Комментарий:
брали на подарок,мужчина в полном восторге,все работает,кейс прекрасный.
Достоинства:
Комментарий:
качественная вещь, покупка удачная
Достоинства:
Комментарий:
выглядит хорошо,но пока не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Использованные штыри вылетают хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
сделано качественно. работать приятно с таким инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо кейс норм ещё не в деле
Достоинства:
Комментарий:
Работает исправно, качество хорошее, удобный кейс в котором имеются места для заклепок, с заклепками 4.8мм справляется легко и непринуждённо
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел целый, упаковка заводская, комплектация соответствует, в руке удобно, будем пробовать в работе
Достоинства:
Комментарий:
все четко, работает как часы.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро. Выглядит качественно, в кейсе. Пока не пользовался, добиваю старый.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший заклёпочник, но кейс на пластиковой петле, походит мало
Достоинства:
Комментарий:
Хороший заклепочник, чувствуется качество
Достоинства:
Комментарий:
клепальник мне понравился , работает без отказно , много уже им чего заклепал
Достоинства:
Комментарий:
удобно. клёпки не проскальзывают
Достоинства:
Комментарий:
все в порядке ,в деле ещё не проверял
Достоинства:
Комментарий:
все пришло вовремя, опробовал, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все в комплекте, пришло вовремя, покупала мужу, еще не пользовался
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-3 2.4-4.8 мм, (31170-H6_z01)
Достоинства:
Комментарий:
Сам инструмент, кейс, набор заклепок. Проверил заклепочник - работает отлично! Посмотрим сколько продержится )
Достоинства:
Комментарий:
пришло очень быстро. всё как на картинке. с виду всё супер. попробуй, если что то будет не то добавлю. надеюсь будет работать долго
Достоинства:
Комментарий:
подарила мужу на день рождения,доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Приятнейшая фирменная вещь!
Достоинства:
Комментарий:
Мощный корпус, легко работает. Слегка напрягает доставать кистью рычаг, лечится установкой резинки
Достоинства:
Комментарий:
брали на подарок,мужчина в полном восторге,все работает,кейс прекрасный.
Достоинства:
Комментарий:
качественная вещь, покупка удачная
Достоинства:
Комментарий:
выглядит хорошо,но пока не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Использованные штыри вылетают хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
сделано качественно. работать приятно с таким инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо кейс норм ещё не в деле
Достоинства:
Комментарий:
Работает исправно, качество хорошее, удобный кейс в котором имеются места для заклепок, с заклепками 4.8мм справляется легко и непринуждённо
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел целый, упаковка заводская, комплектация соответствует, в руке удобно, будем пробовать в работе
Достоинства:
Комментарий:
все четко, работает как часы.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро. Выглядит качественно, в кейсе. Пока не пользовался, добиваю старый.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший заклёпочник, но кейс на пластиковой петле, походит мало
Достоинства:
Комментарий:
Хороший заклепочник, чувствуется качество
Достоинства:
Комментарий:
клепальник мне понравился , работает без отказно , много уже им чего заклепал
Достоинства:
Комментарий:
удобно. клёпки не проскальзывают
Достоинства:
Комментарий:
все в порядке ,в деле ещё не проверял
Достоинства:
Комментарий:
все пришло вовремя, опробовал, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все в комплекте, пришло вовремя, покупала мужу, еще не пользовался