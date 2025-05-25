Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 648895
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1 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х23х4
Вес, г.
760
Описание товара Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel
Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для любых целей, пластик жесткий, всё продуманно.
Достоинства:
Комментарий:
Взял в столярку. Прошлой осенью взял пару таких струбцин. Показали себя на отлично, крепкие. Копия DeWalt.
Достоинства:
Комментарий:
Качество струбцины на высшем уровне. Зажимает безупречно и надежно
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный бюджетный вариант. Брал по отзывам знакомых, все очень хвалили эту фирму
Достоинства:
Комментарий:
Долговечная и надежная, зажимает крепко, смело рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная струбцина. Я очень доволен покупкой, привезли быстро, пока только плюсы
Достоинства:
Комментарий:
Я был приятно удивлен прочностью струбцины. Прям превзошла мои ожидания за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Надежная и стабильная струбцина, никогда не подводила. Отличная покупка
Достоинства:
Комментарий:
Стоит своих денег и даже больше. Рекомендую всем без сомнений
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество исполнения, работает безупречно. Заслуживает 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
Отличная струбцина за свою цену! Доволен полностью, буду советовать
Достоинства:
Комментарий:
Невероятно простая в использовании и при этом прочная, цена хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Отличная струбцина! Советую всем, кто ищет качественный и не дорогой товар
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за такую удобную и качественную струбцину, меня порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Простая в использовании и невероятно эффективная! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Упаковали надежно, не повредилось ничего при доставке, оправдывает свою цену. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошое соотношения цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
Не увидел минусов, пока чётко как качества, так и удобства и функциональность
Достоинства:
Комментарий:
Струбцина крепкая, устойчиво крепится, не люфтит. Приемлемая цена. Удобная в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший способ когда работаешь один, держит крепко, без дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
Скрипит при нажатии на курок и движении на зажим. В живую - не очень крепко выглядит струбцина. Особенно если сравнивать с другими изделиями такого же класса и характеристик (Зубр например)…
Достоинства:
Комментарий:
у струбцины на малой щёчке отсутствует накладка, в остальном пока нареканий нет. Струбцина рассчитана на то что можно фиксировать и распирать детали больших размеров за счёт изменения положения малой щёчки.
Достоинства:
Комментарий:
Струбцины на вид качественные. Но глубина губок не похоже на 8 см. А так остальном доволен приобретением.
Достоинства:
Комментарий:
Палец зажимают больно... больше ниче не совал
Достоинства:
Комментарий:
сьрубцина не плохая, но рама (направляющая) слабовата, при усилии греться. в моём случае не очень хорошо. слишком тонкий металл по сравнению с СИБРТЕХ
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, 150 атмосфер ГП сжимает, держит .Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
крепкая,хорошо фиксирует.мягкие резиновые уплотнители не портят изделий.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Зажимной очень похоже оригинал,а дальше посмотрим как крепче ли долгосрочный. I
Достоинства:
Комментарий:
Отличные струбцины! Мне очень понравились! Крепкий пластик, легко и просто перестраивается на разжим!
Достоинства:
Комментарий:
Мощная... Хорошее качество....
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги нормально. Держит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, зажимает сильно, очень удобно, отличное соотношение цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Вообще отлично ! Вихрь есть deko есть Данные струбцину вообще , прияьно брать в руки и пользоваться заказал вторую . Получается , что ... Понравилась только этот бренд OneLove
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для любых целей, пластик жесткий, всё продуманно.
Достоинства:
Комментарий:
Взял в столярку. Прошлой осенью взял пару таких струбцин. Показали себя на отлично, крепкие. Копия DeWalt.
Достоинства:
Комментарий:
Качество струбцины на высшем уровне. Зажимает безупречно и надежно
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный бюджетный вариант. Брал по отзывам знакомых, все очень хвалили эту фирму
Достоинства:
Комментарий:
Долговечная и надежная, зажимает крепко, смело рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная струбцина. Я очень доволен покупкой, привезли быстро, пока только плюсы
Достоинства:
Комментарий:
Я был приятно удивлен прочностью струбцины. Прям превзошла мои ожидания за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Надежная и стабильная струбцина, никогда не подводила. Отличная покупка
Достоинства:
Комментарий:
Стоит своих денег и даже больше. Рекомендую всем без сомнений
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество исполнения, работает безупречно. Заслуживает 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
Отличная струбцина за свою цену! Доволен полностью, буду советовать
Достоинства:
Комментарий:
Невероятно простая в использовании и при этом прочная, цена хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Отличная струбцина! Советую всем, кто ищет качественный и не дорогой товар
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за такую удобную и качественную струбцину, меня порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Простая в использовании и невероятно эффективная! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Упаковали надежно, не повредилось ничего при доставке, оправдывает свою цену. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошое соотношения цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
Не увидел минусов, пока чётко как качества, так и удобства и функциональность
Достоинства:
Комментарий:
Струбцина крепкая, устойчиво крепится, не люфтит. Приемлемая цена. Удобная в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший способ когда работаешь один, держит крепко, без дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
Скрипит при нажатии на курок и движении на зажим. В живую - не очень крепко выглядит струбцина. Особенно если сравнивать с другими изделиями такого же класса и характеристик (Зубр например)…
Достоинства:
Комментарий:
у струбцины на малой щёчке отсутствует накладка, в остальном пока нареканий нет. Струбцина рассчитана на то что можно фиксировать и распирать детали больших размеров за счёт изменения положения малой щёчки.
Достоинства:
Комментарий:
Струбцины на вид качественные. Но глубина губок не похоже на 8 см. А так остальном доволен приобретением.
Достоинства:
Комментарий:
Палец зажимают больно... больше ниче не совал
Достоинства:
Комментарий:
сьрубцина не плохая, но рама (направляющая) слабовата, при усилии греться. в моём случае не очень хорошо. слишком тонкий металл по сравнению с СИБРТЕХ
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, 150 атмосфер ГП сжимает, держит .Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
крепкая,хорошо фиксирует.мягкие резиновые уплотнители не портят изделий.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Зажимной очень похоже оригинал,а дальше посмотрим как крепче ли долгосрочный. I
Достоинства:
Комментарий:
Отличные струбцины! Мне очень понравились! Крепкий пластик, легко и просто перестраивается на разжим!
Достоинства:
Комментарий:
Мощная... Хорошее качество....
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги нормально. Держит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, зажимает сильно, очень удобно, отличное соотношение цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Вообще отлично ! Вихрь есть deko есть Данные струбцину вообще , прияьно брать в руки и пользоваться заказал вторую . Получается , что ... Понравилась только этот бренд OneLove