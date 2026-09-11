Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 080 руб. 3 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566267
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х9х3
Вес, г.
580
Описание товара Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39
Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 удобен в использовании и может заменить собой несколько гаечных рожковых ключей. Наличие рельефной двухкомпонентной рукоятки исключает скольжение инструмента в руках. Высокая прочность губок исключает их повреждение при работе с тугим или приржавевшим крепежом на большом усилии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитЮвелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитЛевые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 23...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитНожницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитБезынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-5...
-
В наличииЦена 2 000 руб. 3 240 руб.500 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 120x600мм, кованая Denzel (20479)
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитТрубная струбцина Kraftool P-34 32302-1, глубина зажима 45 мм, 3...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНожницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНожницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-R, 280 мм
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитКувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-10, 10 кг
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитБолторез 600 мм, 24", Cr-Mo Denzel
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитЗакалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитПравые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2...
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 удобен в использовании и может заменить собой несколько гаечных рожковых ключей. Наличие рельефной двухкомпонентной рукоятки исключает скольжение инструмента в руках. Высокая прочность губок исключает их повреждение при работе с тугим или приржавевшим крепежом на большом усилии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Разводной ключ 250 мм Inforce 06-05-39