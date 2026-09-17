Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
В наличии
Код товара: 742236
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
890
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х15х10
Вес, кг.
4
Описание товара Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411
Профессиональный Арматурогиб ЗУБР для острого гиба гладкой и рельефной арматуры Закалёная сталь Усиленная конструкция Возможность увеличивать рычаг для облегчения процесса гибки Отверстия для надёжной фиксации Увеличенный ресурс
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Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
890
Страна производитель
Китай
Профессиональный Арматурогиб ЗУБР для острого гиба гладкой и рельефной арматуры Закалёная сталь Усиленная конструкция Возможность увеличивать рычаг для облегчения процесса гибки Отверстия для надёжной фиксации Увеличенный ресурс
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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