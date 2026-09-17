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Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм

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Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм - фото 1
Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм - фото 2
Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм - фото 1
  • Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм - фото 2
  • Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х31
Вес, г.
609

Описание товара Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL Bulldog двухрычажные, Cr-Mo, правый рез, 260мм 2325-R применяются для прямой и фигурной резки (в правую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Усиленная с выносом конструкция ножниц. Увеличенная нижняя губка. Кованые губки ножниц изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали (Cr-Mo). Индукционная закалка лезвий до твердости 62–65 HRC. Режущие кромки с насечкой предотвращаю проскальзывание материала при выполнении реза. Двухрычажная конструкция шарнира увеличивает режущую способность на 40%. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе.



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Отзывы о товаре Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL Bulldog двухрычажные, Cr-Mo, правый рез, 260мм 2325-R применяются для прямой и фигурной резки (в правую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Усиленная с выносом конструкция ножниц. Увеличенная нижняя губка. Кованые губки ножниц изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали (Cr-Mo). Индукционная закалка лезвий до твердости 62–65 HRC. Режущие кромки с насечкой предотвращаю проскальзывание материала при выполнении реза. Двухрычажная конструкция шарнира увеличивает режущую способность на 40%. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2325-R, 260 мм - купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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