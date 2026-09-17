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Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм

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Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 1
Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 2
Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 3
Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 4
Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
  • Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 1
  • Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 2
  • Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 3
  • Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 4
  • Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
365
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х6
Вес, кг.
1.03

Описание товара Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм

Профессиональный безынерционный многофункциональный инструмент предназначен для слесарно-монтажных и демонтажных работ, а также для работ с мягкими листовыми металлами. Оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя. Металлическая обрезиненная рукоятка эргономичной формы обеспечивает надежный захват и комфортную работу.



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Отзывы о товаре Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
365
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный безынерционный многофункциональный инструмент предназначен для слесарно-монтажных и демонтажных работ, а также для работ с мягкими листовыми металлами. Оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя. Металлическая обрезиненная рукоятка эргономичной формы обеспечивает надежный захват и комфортную работу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Безынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-50, 50 мм - стоимость товара 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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