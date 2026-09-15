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Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331)

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Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 1
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 2
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 3
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 4
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 5
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 6
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 7
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 8
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 9
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 10
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 11
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 12
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 13
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 14
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 15
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 16
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 17
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 18
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 1
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 2
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 3
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 4
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 5
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 6
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 7
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 8
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 9
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 10
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 11
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 12
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 13
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 14
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 15
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 16
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 17
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 18
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331)
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/левые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331)

Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78331 длиной 270 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, выполняют прямой и левый проходной рез по листовому металлу. Режут не только цветные металлы, но и стали — холоднокатаную толщиной до 0,94 мм и нержавеющую толщиной до 0,53 мм. Нагрузка на руку при этом снижается за счет двойного рычажного механизма. Ножницы рекомендованы для выполнения профессиональных слесарных работ.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/левые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78331 длиной 270 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, выполняют прямой и левый проходной рез по листовому металлу. Режут не только цветные металлы, но и стали — холоднокатаную толщиной до 0,94 мм и нержавеющую толщиной до 0,53 мм. Нагрузка на руку при этом снижается за счет двойного рычажного механизма. Ножницы рекомендованы для выполнения профессиональных слесарных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78331) – стоимость товара 1990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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