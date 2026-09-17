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Ножницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм

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Ножницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм
2 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь S45C
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ножницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм

Комбинированные ножницы для прямолинейной и фигурной резки листового металла. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь S45C
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированные ножницы для прямолинейной и фигурной резки листового металла. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм - данный товар вы можете купить по цене 2020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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