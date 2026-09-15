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Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333)

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Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 1
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 2
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 3
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 4
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 5
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 6
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 7
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 8
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 9
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 10
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 11
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 12
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 13
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 14
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 15
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 16
Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 1
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 2
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 3
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 4
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 5
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 6
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 7
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 8
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 9
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 10
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 11
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 12
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 13
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 14
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 15
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 16
  • Ножницы по металлу &quot;PIRANHA&quot;,270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333)
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333)

Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78333 длиной 270 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, выполняют прямой и правый проходной рез по листовому металлу. Режут не только цветные металлы, но и стали: холоднокатаную толщиной до 0,94 мм и нержавеющую толщиной до 0,53 мм. Двойной рычажный механизм снижает нагрузку на руку. Ножницы рекомендованы для выполнения профессиональных слесарных работ.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — рабочие части изготовлены из хромомолибденовой стали, режущие кромки закалены индукционным способом до твердости 60-62 HRC.
  • Защита от разрушения — лезвия покрыты маслом для предотвращения образования коррозии.
  • Безопасность — защитные упоры на рукоятках предотвращают соскальзывание пальцев на рабочую часть, блокировочный замок надежно фиксирует лезвия в закрытом положении.
  • Комфортная эксплуатация — благодаря двухкомпонентным рукояткам эргономичной формы длительная работа не вызывает ощущения усталости.
  • Удобное хранение и транспортировка — при помощи специального ушка ножницы можно подвесить на инструментальный пояс или крючок.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Описание

Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78333 длиной 270 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, выполняют прямой и правый проходной рез по листовому металлу. Режут не только цветные металлы, но и стали: холоднокатаную толщиной до 0,94 мм и нержавеющую толщиной до 0,53 мм. Двойной рычажный механизм снижает нагрузку на руку. Ножницы рекомендованы для выполнения профессиональных слесарных работ.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — рабочие части изготовлены из хромомолибденовой стали, режущие кромки закалены индукционным способом до твердости 60-62 HRC.
  • Защита от разрушения — лезвия покрыты маслом для предотвращения образования коррозии.
  • Безопасность — защитные упоры на рукоятках предотвращают соскальзывание пальцев на рабочую часть, блокировочный замок надежно фиксирует лезвия в закрытом положении.
  • Комфортная эксплуатация — благодаря двухкомпонентным рукояткам эргономичной формы длительная работа не вызывает ощущения усталости.
  • Удобное хранение и транспортировка — при помощи специального ушка ножницы можно подвесить на инструментальный пояс или крючок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и правый проходной рез,сталь-СrMo, двухкомп.рук-ки Gross (78333) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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