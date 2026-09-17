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Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм

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Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 1
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 2
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 3
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 4
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 5
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 6
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 7
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зажима
рычажный
  • Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 1
  • Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 2
  • Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 3
  • Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 4
  • Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 5
  • Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 6
  • Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 7
  • Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742151
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм - 4шт. 3. Накидной ключ 12мм - 1шт.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х24
Вес, кг.
2.03

Описание товара Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм

Рычажно-складной заклепочник Stayer RX-900 POWER-Pro 3115 Professional 3115_z01 удобен в использовании, что позволяет эффективно работать на стройке. Инструмент легко монтирует стандартные вытяжные клепки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Комплектация
1. Заклепочник - 1шт. 2. Съемные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм - 4шт. 3. Накидной ключ 12мм - 1шт.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
3.2, 4.0, 4.8, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Описание
Рычажно-складной заклепочник Stayer RX-900 POWER-Pro 3115 Professional 3115_z01 удобен в использовании, что позволяет эффективно работать на стройке. Инструмент легко монтирует стандартные вытяжные клепки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рычажно-складной заклепочник Stayer PRO-FIX 3115_z01, 3,2 - 6,4 мм - стоимость товара 1940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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