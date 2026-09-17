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Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм

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Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь S45C
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х14х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм

Профессиональные ножницы по металлу для круглого и кривого реза, удобно резать листовой металл по окружности. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей. Используются при монтаже фальцевой кровли. Упрощает создание идеального окончания фальцевого шва на карнизном свесе (мыска).



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь S45C
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные ножницы по металлу для круглого и кривого реза, удобно резать листовой металл по окружности. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей. Используются при монтаже фальцевой кровли. Упрощает создание идеального окончания фальцевого шва на карнизном свесе (мыска).


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу Kraftool RADIUS 23010-R, 280 мм - по цене 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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