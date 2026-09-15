Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12
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Характеристики
Описание товара Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12
Двуручный заклепочник для резьбовых заклепок Gigant М3-М12 GHR-12 подходит для установки стальных и алюминиевых заклепок. Инструмент прост в использовании и не требует особого ухода. Эргономичная форма рукояток обеспечивает надежный захват. Рычажная конструкция увеличивает усилие и снижает утомляемость мастера. Смена насадок осуществляется без снятия втулки. Стальной корпус обеспечивает долгий срок службы. ПВХ накладки обеспечивают удобную фиксацию инструмента в руке. В комплект входят сменные насадки самых распространенных размеров резьбы. Также в комплекте есть ключ для удобного и быстрого обслуживания изделия. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, са
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