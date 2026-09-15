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Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12

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Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 1
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 2
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 3
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 4
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 5
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 6
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 7
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 8
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 9
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 1
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 2
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 3
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 4
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 5
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 6
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 7
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 8
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 9
  • Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 900 руб.  3 700 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12
1 900 руб. -49%
3 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник; Ключ; Упаковка; Насадки М3; М4; М5; М6; М8; М10; М12.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
М3; М4; М5; М6; М8; М10; М12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х6
Вес, г.
800

Описание товара Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12

Двуручный заклепочник для резьбовых заклепок Gigant М3-М12 GHR-12 подходит для установки стальных и алюминиевых заклепок. Инструмент прост в использовании и не требует особого ухода. Эргономичная форма рукояток обеспечивает надежный захват. Рычажная конструкция увеличивает усилие и снижает утомляемость мастера. Смена насадок осуществляется без снятия втулки. Стальной корпус обеспечивает долгий срок службы. ПВХ накладки обеспечивают удобную фиксацию инструмента в руке. В комплект входят сменные насадки самых распространенных размеров резьбы. Также в комплекте есть ключ для удобного и быстрого обслуживания изделия. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, са



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Отзывы о товаре Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник; Ключ; Упаковка; Насадки М3; М4; М5; М6; М8; М10; М12.
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
М3; М4; М5; М6; М8; М10; М12
Страна производитель
Китай
Описание
Двуручный заклепочник для резьбовых заклепок Gigant М3-М12 GHR-12 подходит для установки стальных и алюминиевых заклепок. Инструмент прост в использовании и не требует особого ухода. Эргономичная форма рукояток обеспечивает надежный захват. Рычажная конструкция увеличивает усилие и снижает утомляемость мастера. Смена насадок осуществляется без снятия втулки. Стальной корпус обеспечивает долгий срок службы. ПВХ накладки обеспечивают удобную фиксацию инструмента в руке. В комплект входят сменные насадки самых распространенных размеров резьбы. Также в комплекте есть ключ для удобного и быстрого обслуживания изделия. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, са


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник для резьбовых заклепок двуручный Gigant М3-М12 GHR-12 – стоимость товара 1900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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