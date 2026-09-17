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Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм

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Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 1
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 2
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 3
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 4
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 5
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 6
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 7
Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 1
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 2
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 3
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 4
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 5
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 6
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 7
  • Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742396
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
двухкомпонентный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х27
Вес, г.
410

Описание товара Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм

Левые усиленные ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 250 мм 2328-OL - профессиональный инструмент. Изготовлены из хромомолибденовой стали, обладают высокой твердостью режущих кромок и рычажным механизмом.



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Отзывы о товаре Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
левые
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
двухкомпонентный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Левые усиленные ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 250 мм 2328-OL - профессиональный инструмент. Изготовлены из хромомолибденовой стали, обладают высокой твердостью режущих кромок и рычажным механизмом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Левые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-OL, 250 мм - стоимость товара 1900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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