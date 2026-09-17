Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-40, 40 мм, 680 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
В наличии
Код товара: 742550
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х28
Вес, г.
940
Описание товара Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-40, 40 мм, 680 г
Профессиональный безынерционный многофункциональный инструмент предназначен для слесарно-монтажных и демонтажных работ, а также для работ с мягкими листовыми металлами. Молоток оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Профессиональный безынерционный многофункциональный инструмент предназначен для слесарно-монтажных и демонтажных работ, а также для работ с мягкими листовыми металлами. Молоток оснащен сменными бойками средней твердости, что позволяет работать с различными материалами не повреждая их. Инерция удара гасится благодаря применению специального металлического наполнителя.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-40, 40 мм, 680 г - по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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